COVID-19-Impfung kann jetzt in Apple Health und Wallet gespeichert werden

Apple veröffentlichte gestern iOS 15.4 und weitere Updates und da gibt es noch eine Neuerung, die wir hier bisher nicht erwähnt haben. Man kann die COVID-19-Impfung ab sofort bequem in der Health-App und im Apple Wallet speichern.

Das funktioniert ganz simpel: Ihr scannt den QR-Code eurer Impfung und das war es auch schon. Funktioniert übrigens über die normale Kamera-App. Die Impfung ist dann als Karte im Wallet und als Immunisierung in der Health-App zu sehen.

Dieser Eintrag kann als offizieller Nachweise genutzt werden, wie man das von der Corona-Warn-App und vom CovPass kennt. Und wenn man die Impfung speichert, dann wird sie natürlich auch direkt in das Wallet der Apple Watch übertragen.

Die Daten können mit Drittanbieter-Apps geteilt werden und wer möchte, der findet auf der Support-Webseite von Apple mehr Details. Eine Sache noch, falls ihr eure Impfung bereits gespeichert habt und das schnell und einfach übertragen wollt.

Macht einen Screenshot in der jeweiligen App, in der man den QR-Code sieht. Geht dann in die Fotos-App und öffnet den Screenshot, unten rechts sollte ein kleines Icon zum „Scannen“ erscheinen. Anklicken und dann auf den QR-Code klicken, hier sollte jetzt ein Pop-up mit „In Health öffnen“ erscheinen. Anklicken, speichern, fertig.

