Cowboy 3: Neues E-Bike vorgestellt

Der Markt für E-Bikes boomt und die Corona-Krise und der Klimawandel könnten dafür sorgen, dass die Nachfrage weiter steigen wird. Die Hersteller sind darauf vorbereitet und nachdem VanMoof bereits eine neue Generation gezeigt hat, legt nun Cowboy nach. Heute wurde das Cowboy 3 offiziell vorgestellt.

Optisch sieht das neue Modell wie der Vorgänger aus, aber es gibt zwei neue Farben (beides Grautöne). Preislich liegen wir bei 2290 Euro, wobei ich eher die 2379 Euro mit den Schutzblechen ans Einstiegspreis nennen würde.

Cowboy 3: Entsperren via App

Was hat man optimiert? Cowboy nennt folgende Highlights: Pannensichere Reifen, Carbon-Riemenantrieb, niedrigeres Übersetzungsverhältnis und einen besseren „Komfort dank einer breiteren Reifenoberfläche“. Doch nicht nur bei der Hardware hat man Modellpflege betrieben, auch bei der Software gibt es Neues.

Neu ist jetzt eine Diebstahlerkennung, die immer dann aktiv ist, wenn man nicht in der Nähe ist und das automatische Entsperren via App. Cowboy hat außerdem eine Unfall-Erkennung eingebaut und die App zeigt die Luftqualität vor Ort an.

Die neue Generation von Cowboy sollte in den kommenden zwei Monaten an die Vorbesteller ausgeliefert werden und ist ab sofort auf der offiziellen Seite gelistet.

Cowboy 3: Technische Daten

Gewicht: 16,9 kg Gesamtgewicht inkl. Batterie

16,9 kg Gesamtgewicht inkl. Batterie Rahmen: Aluminium

Aluminium Fahrergröße: Eine M-/L-Einheitsgröße, optimal für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 bis 195 cm

Eine M-/L-Einheitsgröße, optimal für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 bis 195 cm Reifen: 42 mm breite Reifen mit einem flexiblen Grip und einen Pannenschutz-Innenbeschichtung

42 mm breite Reifen mit einem flexiblen Grip und einen Pannenschutz-Innenbeschichtung Bremsen: Hydraulische Tektro-Scheibenbremsen

Hydraulische Tektro-Scheibenbremsen Vorderlicht: Integriertes LED-Frontlicht, das über die App ein- und ausgeschaltet werden kann

Integriertes LED-Frontlicht, das über die App ein- und ausgeschaltet werden kann Rücklicht: Integriertes LED-Rücklicht, das beim Bremsen oder Verlangsamen stärker leuchtet

Integriertes LED-Rücklicht, das beim Bremsen oder Verlangsamen stärker leuchtet Garantie: 2 Jahre

2 Jahre Reichweite: Bis zu 70 km

Bis zu 70 km Batterie: Leichte 2,4 kg herausnehmbare Batterie mit 360 Wh und 10 Ah

Leichte 2,4 kg herausnehmbare Batterie mit 360 Wh und 10 Ah Mobile App: iOS und Android. Sichere, digitale Schlüsselverriegelung & -entsperrung über persönliche App

iOS und Android. Sichere, digitale Schlüsselverriegelung & -entsperrung über persönliche App Farbe: Jetzt erhältlich in Absolute Black, Anthracite Grey und Mineral Grey

Jetzt erhältlich in Absolute Black, Anthracite Grey und Mineral Grey Riemen: Gates Carbon Drive Riemen mit einer Übersetzung von 63/22 (2.86) und einer Laufleistung von 30.000 km

Gates Carbon Drive Riemen mit einer Übersetzung von 63/22 (2.86) und einer Laufleistung von 30.000 km Ladegerät: 100 W Ladegerät mit einer Ladezeit von 3,5 Stunden

100 W Ladegerät mit einer Ladezeit von 3,5 Stunden Motor: Selbstgefertigter 30 Nm / 250 W Motor; integriert in das Hinterrad

Selbstgefertigter 30 Nm / 250 W Motor; integriert in das Hinterrad Max. Geschwindigkeit: 25 km/h

