Der Cupra Born geht in die Produktion

Der Cupra Born kann seit ein paar Tagen bestellt werden, wobei der Konfigurator online nur euer Wunschmodell speichert und das am Ende dennoch über einen Händler läuft. Schade, der digitale Kauf darf hier auch gerne noch einziehen.

Das Pendant zum VW ID.3 wird eine Weile das einzige Elektroauto von Cupra (und Seat) bleiben, denn der Tavascan kommt erst 2024 und ein kompaktes Modell dann sogar erst 2025. Daher liegt der Fokus nun eben auch voll auf dem Cupra Born.

Die Produktion des Elektroautos in nun außerdem angelaufen und der Cupra Born wird, wie auch der VW ID.3 und andere MEB-Modelle, in Zwickau gefertigt. Man will bei Cupra schon im November die ersten Einheiten an Kunden ausliefern.

Video: VW ID.3 im Test

