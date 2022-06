Cupra Tavascan: Elektro-SUV wird mit VW ID.4-Optik getestet

Cupra fehlt als Volumenmarke der Volkswagen AG bei den MEB-Elektro-SUVs, wird aber ab 2024 mit dem Tavascan auf den Markt kommen. Vor ein paar Tagen haben wir das Design gesehen (Beitragsbild) und jetzt beginnen die ersten Testfahrten.

Laut Carscoops ist Cupra schon auf dem Nürburgring unterwegs und was ich hier durchaus unterhaltsam finde: Laut Quelle nutzt man einfach die Karosserie des VW ID.4. Einige Stellen sind zwar abgeklebt, aber man könnte es für einen ID.4 halten.

Der Cupra Tavascan dürfte im Kern aber auch ein sehr ähnliches Auto werden, denn die ganzen MEB-SUVs von VW, Skoda und Audi sind sich sehr ähnlich. Beim Motor dürfte der Tavascan den GTX-Modellen entsprechen, heißt: 225 kW bzw. 306 PS.

Cupra Tavascan: Vom Konzept zur Serie

Cupra präsentierte den Tavascan übrigens 2019 als reines Konzept, was nie als Serienauto geplant war. Doch laut Cupra kam das Konzept so gut an, dass es 2020 doch grünes Licht gab. Es half sicher auch, dass Cupra derzeit schnell wächst.

Mal schauen, wie schnell das mit dem Tavascan jetzt geht und ob wir über Anfang oder Ende 2024 sprechen. Sollte es Anfang 2024 losgehen, werden wir die finale Version sicher nächstes Jahr sehen. Ich bin mir sicher, dass die Volkswagen AG nach dem Erfolg des Cupra Formentor schnell einen Elektro-SUV nachreichen will.

