Cupra Tavascan ist der „Beginn einer neuen Ära“

Vor Cupra liegt ein sehr spannendes Jahr, denn während es 2023 doch eher ruhig mit Neuankündigungen war, steht in diesem Jahr einiges auf dem Plan. Und das ganz große Highlight wird der Cupra Tavascan sein, dessen Marketing jetzt startet.

Es handelt sich hier um das Pendant zum VW ID.5, Audi Q4 e-tron Sportback oder Skoda Enyaq Coupé und soll der „Beginn einer neuen Ära“ für Cupra sein. Passend zum Startschuss für das Marketing, gibt es neue Bilder und auch ein neues Video:

Der Cupra Formentor war das erste eigene Auto der ehemaligen Untermarke von Seat und ist der Bestseller geworden. Der Cupra Tavascan soll hier anknüpfen, da er quasi die vollelektrische Version davon ist und SUVs derzeit noch im Trend sind.

Wir haben vor ein paar Tagen berichtet, dass der Cupra Tavascan jetzt in China vom Band läuft, denn im Gegensatz zum VW ID.5 oder Audi Q4 e-tron wird er nicht in Deutschland und auch nicht in Europa, sondern in China für den Weltmarkt gebaut.

Die Basisversion besitzt 210 kW (286 PS) und 549 km Reichweite und der Cupra Tavascan VZ kommt mit 250 kW (340 PS, zwei Motoren) und 517 km daher. Wir haben bisher aber noch kein finales Datum und Preise gibt es auch noch keine.

Der Tavascan ist ein altes Seat-Konzept von 2019, welches aber nicht mit den anderen MEB-SUVs auf den Markt kam, da die Volkswagen AG damals noch keinen Fokus auf Cupra legte. Das hat sich geändert, dieses Modell dürfte wichtig sein.

