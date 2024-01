Neuer Cupra Born kommt 2024: Facelift und mehr Leistung geplant

Bei uns gab es Ende 2023 einen kleinen Ausblick auf den neuen Cupra Born für 2024, den das Unternehmen tatsächlich erstmals im Sommer 2022 präsentierte.

Da war von einem Facelift für 2024 die Rede und als diese Woche der Cupra Born VZ offiziell bestätigt wurde, da war davon die Rede, dass das Facelift wohl nicht für dieses Jahr geplant ist und später kommt. Wir sprechen über dieses neue Design:

Y el fin de fiesta: ojo a los rediseños (vistos y no vistos) de los Cupra Formentor, Cupra León e incluso Cupra Born. Todos listos para 2024 y más allá. pic.twitter.com/LnMTGWaS3L — Joan Dalmau Parera (@DalmauParera) June 7, 2022

Es gibt wohl Aussagen gibt Cupra-Händlern, die kein Facelift für 2024 sehen und Wayne Griffths, Chef der Marke, hat wohl auf der IAA 2023 letztes Jahr bestätigt, dass eine Performance-Version kommt, das Redesign aber erst später folgen wird.

Das Redesign kommt danach (Anm.: nach dem Cupra Born VZ). Das Auto ist noch recht neu, und es war im ersten Jahr sehr eingeschränkt, weil wir die Halbleiter nicht bekommen haben.

Heißt: Der Cupra Born VZ soll als Pendant zum VW ID.3 GTX mit mehr Power auf den Markt kommen, ist für Q4 2024 geplant, ein neues Design folgt aber erst 2025.

Wann kommt der neue Cupra Born?

Ich habe daher mal bei Cupra Deutschland nachgefragt, was denn jetzt Sache ist und ob die Aussage von 2022 noch zutrifft, dass wir 2024 ein Facelift sehen. Das ist „nach wie vor richtig“, dies wurde uns heute offiziell von der Marke bestätigt.

Bei Auto Bild hat man sich übrigens nach der Ankündigung damals an ein Video zum Facelift gesetzt, so könnte also die neue Serienversion des Born aussehen:

Bei neuen Autos stellt sich aber immer eine zweite Frage: Wann bekommt man die neue Version geliefert? Beim VW ID.2 war zum Beispiel auch oft von 2025 die Rede, aber mittlerweile ist klar, dass das Elektroauto erst 2026 richtig durchstarten wird.

Da der Cupra Born VZ für Ende 2024 im Gespräch ist (vermutlich Q4), könnte 2025 beim Facelift also durchaus hinkommen. Wir werden den neuen Cupra Born dieses Jahr sehen, aber es könnte 2025 werden, bis die neue Version beim Kunden steht.

Meine Vermutung ist auch, dass der Fokus für 2024 nicht auf dem Cupra Born liegt, denn der Cupra Tavascan steht an und SUVs verkaufen sich derzeit besser. Eins ist jedoch sicher, es war eine Weile ruhig bei Cupra, für 2024 ist aber sehr viel geplant.

Neues Elektroauto: Abarth plant das „stärkste Straßenfahrzeug aller Zeiten“ Abarth kennen einige bereits von der Elektromobilität, denn man hat sich schon das ein oder andere Elektroauto vorgenommen. Vor allem der Fiat 500e kommt gut als Abarth an. Bei der […]11. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->