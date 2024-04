Cyberpunk 2077: Entwickler sprechen über den Nachfolger

CD Project Red arbeitet an einem Nachfolger für Cyberpunk 2077, befindet sich im Moment aber noch ganz am Anfang. Vor ein paar Wochen sprach man von einer „Spaßphase“, in der viel ausprobiert, versucht und auch wieder verworfen wird.

Neue Struktur im Entwicklerstudio

Das Entwicklerstudio wird die Entwicklung dieses Mal aber etwas anders angehen, denn man möchte nicht nur ein Chaos wie bei Cyberpunk 2077 vermeiden, es soll auch ein noch besseres Spiel entstehen – und das DLC war eine Preview dafür.

Intern gibt es mittlerweile einen neuen Aufbau, die Teams bekommen zu Beginn mehr Freiheiten und sollen eigene Ideen entwickeln. Als positives Beispiel nennt Pawel Sasko die Quest „Somewhat Damaged“ in Phantom Liberty (dem DLC).

Eine Mission, die ich persönlich wärmstens empfehlen kann und die ich für das neue Ende empfohlen habe. Diesen Ansatz verfolgt man nicht nur beim nächsten Witcher-Spiel, sondern auch beim Nachfolger für Cyberpunk 2077 in Zukunft.

Ich kann den Beitrag bei Aftermath empfehlen, in dem man mit Pawel Sasko über Phantom Liberty und andere Dinge rund um Cyberpunk gesprochen hat. Ich kann aber auch empfehlen, dass man das DLC vorher spielt. Es gibt zwar keine großen Spoiler im Beitrag, aber es hilft, wenn man das Spiel mit DLC durchgespielt hat.

