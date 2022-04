Porsche will mit eFuels-Investition den Verbrenner retten

Porsche hat diese Woche bekannt gegeben, dass man 75 Millionen US-Dollar in HIF Global LLC investiert. Es handelt sich dabei um einen Projektentwickler von eFuels-Produktionsanlagen – ab Mitte 2022 soll die eFuels-Produktion bereits anlaufen.

Porsche als neuer eFuels-Pionier?

Bei der Produktion setzt man auf Windenergie sowie Wasserstoff und CO2. Die synthetischen Kraftstoffe ermöglichen „einen nahezu CO2-neutralen Betrieb von Verbrennungsmotoren“. Porsche bezeichnet sich derzeit als „Pionier bei eFuels“.

Der Sportwagenhersteller ist davon überzeugt, dass synthetische Kraftstoffe für „die Automobilindustrie ebenso wie für die Luftfahrt- und Schifffahrtsindustrie“ sehr wichtig sein werden. Interessant ist vor allem die Reihenfolge der Industrien.

Die meisten Experten sehen eFuels ebenfalls als wichtig für die Zukunft an, doch Luftfahrt und Schifffahrt kommen weit vor Autos. Hier gibt es immerhin schon eine bessere Alternative: Elektroautos. Strom ist wesentlich günstiger als eFuels und nicht „nahezu CO2-neutral“, sondern hat das Potenzial CO2-neutral zu sein.

Alles nur für den Porsche 911er?

Doch warum geht Porsche diesen Weg? Immerhin baut man das Elektro-Portfolio derzeit schnell aus, der Taycan kommt gut an und so nebenbei entsteht auch noch eine Ladeinfrastruktur. Es wirkt so, als ob man dennoch den Verbrenner retten will.

Ein „Sorgenkind“ dürfte der 911er sein, der laut Porsche nicht elektrisch wird. Es gibt zwar schon ein Gerücht, dass man zur Not eine elektrische Version parat hat, aber so eine Investition lässt vermuten, dass man das nicht zwingend möchte.

Da stellt sich also die Frage, ob es sich wirklich lohnt, wenn man Geld in eFuels pumpt. Nur für einen 911er und ein paar Oldtimer? Die eFuels aus Chile sollen zum Start im Motorsport und anderen „Leuchtturmprojekten“ zum Einsatz kommen.

Außerdem will man sie in den Porsche Experience Centern anbieten. Gut möglich, dass man so einen kleinen Verbrenner-Anteil in einer elektrischen Zukunft retten kann, aber das dürfte für Porsche-Kunden ein verdammt teurer Spaß werden.

