Das Acer ebii: Ein E-Bike mit KI-gesteuertem Motor für 2000 Euro

Acer hat im Rahmen der Pressekonferenz next@acer ein neues Elektrofahrrad mit dem Namen „ebii“ vorgestellt.

Highlight des ebii ist ein KI-gesteuerter Motor, der sich dem Fahrstil, den Fahrbedingungen und dem bevorzugten Unterstützungsgrad anpasst und im Laufe der Zeit dazu lernen soll.

Das Design des ebii basiert auf einer modularen E-Bike-Architektur, bei der Akku und Steuermodul gemeinsam in einer Fahrzeugsteuerungsbox, der sogenannten ebii Box, untergebracht sind.

Acer ebii bietet 40 Nm Drehmoment

Eine einarmige Gabel, die die Steuerbox mit dem Vorderrad verbindet, wird verbaut. Das ebii wird von einem 250 W Nabenmotor mit 40 Nm Drehmoment angetrieben und kann Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h unterstützen.

Das E-Bike verfügt über einen Rahmen aus einer Aluminiumlegierung und wiegt 16 Kilogramm. Die luftlosen, pannensicheren Reifen bestehen aus recycelbaren Materialien. Gesteuert wird das E-Bike über die Smartphone-App „ebiiGO“, die per Bluetooth mit dem ebii verbunden ist. Eine Halterung am Lenker soll für die sichere Aufbewahrung des Handys während der Fahrt sorgen.

Über die App lassen sich verschiedene Funktionen steuern, etwa das Ver- und Entriegeln oder die Wahl des Fahrmodus. Drei Optionen stehen zur Auswahl: Der Eco-Modus spart Energie, der My ebii-Modus gleicht automatisch Leistung und Energieverbrauch aus, der Boost-Modus passt Geschwindigkeit und Motorleistung an die Straßenverhältnisse und die Entfernung zum Ziel an.

Acer ebii Smartbike bietet bis zu 110 km Reichweite

Die App zeigt auch Echtzeitdaten an und speichert sie für zukünftige Optimierungen. Mit der Smart Assist-Technologie ebiiAssist merkt sich das Smartbike die Fahrgewohnheiten und verbessert laut Acer das Fahrerlebnis kontinuierlich.

Das ebii ist mit einem herausnehmbaren Akku ausgestattet, der eine Reichweite von bis zu 110 km ermöglichen soll und in 2,5 Stunden vollständig aufgeladen ist.

Das Acer ebii Smartbike ist voraussichtlich ab September zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.999 EUR / 1’999 CHF verfügbar.

