Das Apple iPhone 15 Pro bereitet wohl Probleme

Gestern machte eine Meldung die Runde, dass das Apple iPhone 15 wohl etwas später kommt und ich war ehrlich gesagt skeptisch. Wie immer gilt es bei solchen Meldungen abzuwarten, doch schon heute haben wir eine ähnliche Meldung dazu.

Apple iPhone 15 Pro: Probleme mit dem Display

Glaubt man The Information, die für gewöhnlich sehr gut informiert sind, dann gibt es beim Apple iPhone 15 Pro (und iPhone 15 Pro Max) tatsächlich Probleme mit der Produktion. Der Rand um das Display wird dünner und das macht Schwierigkeiten.

Das iPhone 15 scheint also nicht betroffen zu sein und die Quelle geht davon aus, dass die neuen iPhones dennoch im September gezeigt werden, aber entweder a) die Pro-Modelle kommen etwas später oder b) werden zum Start nur sehr schwer zu bekommen sein. Vor allem das Max-Modell bereitet wohl die größten Probleme.

Wir haben uns in den letzten Jahren an Engpässe beim iPhone gewöhnt und so eine leichte Knappheit sorgt sogar gerne dafür, dass die Nachfrage noch mehr steigt. Im letzten Jahr ging es aber so weit, dass es sich negativ für Apple auswirkte, denn die Pro-Modelle sind für einen sehr großen Teil des iPhone-Umsatzes verantwortlich.

PS: Wir befinden uns in der letzten Testphase der Produktion bei Foxconn, hier wird getestet, ob man im August wirklich die Massenproduktion anlaufen lassen kann.

