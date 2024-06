Das Ende für Sky? Neuer Streamingdienst mit HBO-Inhalten kommt

Bei Warner startete man Anfang 2022 eine neue Europa-Offensive mit HBO Max, einem Streamingdienst, der mittlerweile nur noch als Max bekannt ist. Doch bei uns in Deutschland gibt es Max nicht, da man einen Deal mit Sky abgeschlossen hat.

Max kommt bald nach Deutschland

Wir wissen nicht, wie lange dieser Deal genau geht, aber es ist bereits klar, dass man diesen nicht verlängern wird. Bei Variety hat JB Perrette von Warner jetzt verraten, dass Max in den nächsten zwei Jahren nach Deutschland kommen wird.

Sky betonte schon 2021, dass sie sich auf eine Zeit ohne HBO-Inhalte vorbereiten, man wusste also immer, dass der Tag kommen wird. Die Frage ist nur, ob Sky ohne Warner (vor allem ohne HBO) eine Chance (und mit weniger Sky Originals) hat.

Vor ein paar Monaten hat man ein neues Kapitel angekündigt, aber ich bin doch ein bisschen skeptisch, ob der Plan ohne House of the Dragon, The Last of Us und die anderen Blockbuster-Serien, die Nutzer zu einem Abo locken, wirklich aufgeht.

