Das Problem der Apple AirPods Pro (und anderen Kopfhörern)

Die Tech-Branche will nachhaltiger werden und es gibt große Ziele für die nächsten Jahre. Aktuell achtet man aber stark darauf, dass das bloß nicht den Umsatz des Unternehmens negativ beeinflusst, denn das würde die Börse direkt abstrafen.

In einigen Bereichen tut sich aber etwas und das geht mittlerweile zum Glück über das Weglassen des Netzteils (was eigentlich nur Sparmaßnahmen sind) hinaus. Das neue iPhone 14 lässt sich etwas besser reparieren, wenn die Rückseite kaputt ist.

Das gab Lob von iFixit, die eine Bewertung für die „Reparierbarkeit“ der Produkte abgeben. Und wie sieht es bei den neuen AirPods aus? Nun, die sind laut ersten Reviews in allen Bereichen etwas besser, aber ein großer Nachteil bleibt leider:

Das Problem der kabellosen Kopfhörer

Bei iFixit gibt es auch in diesem Jahr wieder 0/10 Punkte. Falls der Akku nach ein paar Jahren also mal hinüber ist, dann war es das. Etwas, was einige von euch mit Sicherheit schon erlebt haben, wenn sie schon länger kabellose Kopfhörer nutzen.

Diese lassen sich nämlich bei so ziemlich keinem Hersteller gut reparieren und da spielt es auch keine Rolle, wenn man hier und da mal ein Netzteil weglässt, mit dem Schritt und ständig neuen Produkten entsteht so langfristig sehr viel Elektromüll.

Zugegeben, ein Problem, was man nur schwer lösen kann, immerhin ist so ein kleiner Kopfhörer ganz anders als ein Smartphone aufgebaut. Ein Problem, was aber nicht ignoriert werden sollte, wenn sich die Unternehmen bei den anderen Produkten auf die Bühne stellen und uns etwas von recyceltem Aluminium erzählen.

Die einzige Sache, die in diesem Bereich hilft, sind Updates, mit denen man diese Kopfhörer pflegen und dafür sorgen kann, dass Nutzer sie länger behalten. Das widerspricht zwar dem grundsätzlichen Ziel von einem börsennotierten Hersteller, aber das macht Apple immerhin gar nicht mal so schlecht (jedenfalls meistens).

Video: Die Apple Watch Ultra

Sonos Sub Mini im Test: Bass, wir brauchen Bass Sonos präsentierte vor ein paar Tagen den Sub Mini, einen neuen Subwoofer für 499 Euro. Ich konnte diesen seit einer Weile im Alltag testen und möchte euch hier mein Fazit liefern. Das fällt übrigens gemischt aus, aber fangen wir am…29. September 2022 JETZT LESEN →

-->