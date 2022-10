DC Studios: Warner Bros. ortientiert sich an Marvel

Wir haben schon im Sommer erfahren, dass Warner Bros. gerne ein besseres DC Universum hätte. Das Marvel Cinematic Universe ist mittlerweile sehr groß und vor allem sehr lukrativ für Disney und genau sowas würde man auch gerne haben.

Disney verdient viel Geld mit den Marvel-Filmen und mittlerweile begeistert man auch die Serien-Fans und lockt sie zu einem Abo bei Disney+. Daher hat Warner jetzt die DC Studios gegründet, welche DC Films ab sofort ersetzen werden.

James Gunn soll DC Universum aufbauen

Geleitet werden diese von James Gunn und Peter Safran und Warner hofft sicher, dass James Gunn für die DC Studios sowas wie Kevin Feige für die Marvel Studios wird. Die Ironie: James Gunn arbeitet momentan noch an einem Film mit Marvel.

Der Deal geht vorerst vier Jahre, sowohl Warner als auch James Gunn wollen also vermutlich zunächst schauen, ob das funktioniert. Ziel ist es auch, dass man die DC-Inhalte besser verknüpft und da eben auch ein großes Universum aufbaut.

DC hat viel Potenzial für Filme und Serien

Das Potenzial wäre definitiv da, auch bei DC gibt es spannende Superhelden und Geschichten. Und einige davon haben das Potenzial von Spider-Man, Iron Man und Co., was wir ja auch schon bei älteren DC-Filmen wie Batman gesehen haben.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 kommt im Mai 2023 in die Kinos, doch für James Gunn dürfte das Projekt schon größtenteils abgeschlossen sein. Ich bin gespannt, aber auch skeptisch, ob Warner das wirklich so konsequent wie Disney durchzieht.

