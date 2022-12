DC Universe: Spiele werden mit Filmen und Serien verknüpft

Bei Warner baut man jetzt ein neues DC Universe auf und hat das Marvel Cinematic Universe als großes Vorbild. Hier sind die Inhalte verknüpft und das sorgt nicht nur für einen besseren Aufbau der Charaktere, es ist vor allem auch äußerst lukrativ.

Passend zu den neuen Serien und Filmen soll es auch neue Spiele geben, welche die neuen DC Studios koordinieren. Und diese sind alle miteinander verbunden. Das kann man übrigens auch bei Marvel beobachten, auch da rückt der Fokus auf Spiele.

Es werden natürlich nicht alle DC-Spiele mit den Serien und Filmen verknüpft, es kann also weiterhin ein neues Batman-Spiel geben, was für sich selbst steht. Fans von Spielen wie der Batman Arkham-Reihe müssen sich also keine Sorgen machen.

Video: PlayStation 5 nach zwei Jahren

Sony bestätigt: PlayStation 6 kommt nicht vor 2028 Sony ist aktuell ein aktiver Gegenspieler im Activision Blizzard-Deal und versucht gegen Microsoft zu argumentieren. Passend dazu gab es diese Woche ein langes Dokument, in dem man auch über die „nächste Generation“ der PlayStation spricht. Dieses Dokument kann man öffentlich…24. November 2022 JETZT LESEN →

-->