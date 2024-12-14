Der neue Kinderbereich in der ARD Mediathek – Sicheres Streaming für die Kleinsten

Seit dieser Woche können Interessierte einen neuen, geschützten Kinderbereich in der ARD Mediathek entdecken.

Gemeinsam mit dem KiKA kuratiert der MDR diesen Bereich für die gesamte ARD. Das Angebot umfasst kindgerechte Inhalte für verschiedene Altersgruppen, darunter bekannte Serien wie „Unser Sandmännchen“, „Schloss Einstein“ und „Die Pfefferkörner“. Der Bereich ist so gestaltet, dass Kinder die Inhalte sicher und spielerisch entdecken können, während Eltern durch die kindgerechte Navigation und die einfache Altersfreigabe beruhigt sind, heißt es von der ARD.

ARD Mediathek bietet Kinderprofil

Die ARD Mediathek ermöglicht es, für jedes Kind ein Kinderprofil anzulegen, das von den Eltern ohne zusätzliche Kosten verwaltet werden kann. Diese Profile können mit einer PIN geschützt werden, sodass Kinder nur Inhalte sehen, die für ihr Alter geeignet sind. Das Design des Kinderbereichs unterteilt die Inhalte in verschiedene Altersgruppen: bis 5 Jahre, 6–8 Jahre und 9–13 Jahre. Die Inhalte werden nach den Altersfreigaben der FSK kuratiert, um sicherzustellen, dass Kinder nur Filme und Serien sehen, die für ihr Alter geeignet sind.

Das Kinderprofil wird derzeit in einer Beta-Phase getestet, der vollständige Start ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. ARD und KiKA arbeiten bei der Gestaltung des Angebots zusammen, wobei der KiKA als „Qualitätssiegel“ für Kinderinhalte gilt. Die Programmdirektion liegt beim MDR, der für das Tagesgeschäft des KiKA verantwortlich ist.