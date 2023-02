Elektroautos von Xiaomi: Man verfolgt ein großes Ziel

Xiaomi wird in den kommenden Jahren in den Markt für Autos einsteigen und testet derzeit das erste Elektroauto. Es soll eine neue Sparte für Xiaomi werden und der Chef selbst (Lei Jun) kümmert sich seit einer Weile um dieses Projekt. Diese Woche hat er verraten, dass er sogar über die Hälfte seiner Zeit den Elektroautos widmet.

Das liegt daran, dass Xiaomi nicht einfach nur ein Elektroauto plant und es das war, man möchte tatsächlich ein großer Hersteller werden und in die Top 5 aufsteigen. In etwa 15 Jahren will Xiaomi eine global erfolgreiche Marke für Elektroautos werden.

Ein sehr sportliches Ziel für einen Neueinsteiger, bei dem man skeptisch sein darf, denn sowas lässt sich nicht planen. Xiaomi wollte ab 2024 auch die Nummer 1 bei Smartphones werden und das wird nicht klappen. Der Markt verändert sich und wer kann schon sagen, wie sich die Automobilbranche ab 2030 oder sogar 2035 entwickelt.

Was man aber sagen kann: Das ist kein Nebenprojekt von Xiaomi, man meint das mit dem Einsteig in diese Branche durchaus ernst. Die Produktion soll bekanntlich 2024 anlaufen und ich bin gespannt, ob Xiaomi dieser Einstieg wie geplant gelingt.

