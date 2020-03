Deutschland telefoniert wieder, was auf einen „Corona-Effekt“ zurückzuführen ist. Das zumindest zeigt eine Analyse des Vergleichsanbieters Verivox, der bei deutschen Netzbetreibern angefragt hat.

Der Netzbetreiber Vodafone verzeichnet zum Ende der vergangenen Woche 17 Prozent mehr Datennutzung im Festnetz – am Donnerstag waren es sogar 30 Prozent. Die mobile Datennutzung nahm um 7 Prozent ab. Die Sprachnutzung im Festnetz hingegen stieg bei Vodafone um 45 Prozent, bei Mobilfunkgesprächen waren es 38 Prozent mehr als üblich.

Das bedeutet: Erstmals seit 13 Jahren wird im Festnetz wieder deutlich mehr telefoniert. Seit 2007 war die Telefonnutzung im Jahresvergleich stetig zurückgegangen.

Spitzenwerte bei der Telefonie

Auch der Netzbetreiber Telefonica sieht derzeit den größten Anstieg bei der Telefonie, nicht bei den Daten. Teilweise sei es zu neuen temporären Spitzenwerten gekommen, wie man auf Anfrage mitgeteilt hat. Die Telekom wollte keine Steigerungswerte nennen und betont lediglich, es gebe aktuell keine Einschränkungen, die auf eine verstärkte Nutzung durch Corona zurückzuführen seien.

Am größten deutschen Internetknoten De-Cix in Frankfurt am Main wurde in der letzten Woche ein neuer Weltrekordwert gemessen – ein Datendurchsatz von über 9,1 Terabyte pro Sekunde. Allerdings seien dem Betreiber zufolge alle deutschen Internetknotenpunkte in der Lage, sowohl den jetzigen als auch den erwarteten Datenverkehr „ohne irgendwelche Probleme“ zu bewältigen. Engpässe gibt es wenn also eher an anderen Stellen im Netz.

Die EU war in der vergangenen Woche aufgrund der Coronavirus-Krise an verschiedene Streaming-Anbieter herangetreten, um die Stabilität der europäischen Netze durch Minderung der Übertragungsraten zu gewährleisten. Diesem Aufruf sind zum Beispiel YouTube, Netflix, Apple und Disney bereits gefolgt.

