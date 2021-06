Apotheken stellen digitalen Impfnachweis für Geimpfte aus

Auf EU-Ebene wird es ein COVID-Zertifikat geben, welches in Deutschland über CovPass oder die Corona-Warn-App genutzt werden kann. Nun ist auch klar, wie bereits vollständig geimpfte Personen solch einen digitalen Impfnachweis erhalten können.

Wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. aktuell mitgeteilt hat, wird man ab dem 14. Juni 2021 in Apotheken einen digitalen Impfnachweis erhalten können. Auf dem Portal mein-apothekenmanager.de, auf dem sich schon jetzt Schnelltest-Apotheken finden lassen, können Bürger dann bundesweit Apotheken in ihrer Nähe finden, die digitale Impfnachweise kostenlos ausstellen.

Statt den gelben Impfpass der Weltgesundheitsorganisation WHO ständig bei sich tragen zu müssen, können Geimpfte ihre Immunisierung dann per Handy nachweisen und so gegebenenfalls Freiheiten bei Reise, Sport, Gastronomie oder Kultur genießen. Derzeit sind bereits mehr als 17 Millionen Menschen – ein Fünftel der Bevölkerung – vollständig geimpft und können den digitalen Impfnachweis nachfragen.