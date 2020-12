Disney+ wird ab 2021 teurer

Disney blickt mittlerweile auf 86,7 Millionen aktive Nutzer und damit hat vermutlich kaum einer knapp ein Jahr nach dem Marktstart von Disney+ gerechnet. Wobei ich mal behaupten würde, dass nicht nur Mandalorian und alte Disney-Klassiker für das Wachstum verantwortlich waren, sondern auch eine globale Pandemie.

Disney+ wird ab März 2021 teurer

Nun folgt, womit viele sicher schon gerechnet haben: Ein Preisanstieg. In den USA wird Disney+ ab März 2021 monatlich 7,99 Dollar kosten. Aktuell kostet der Dienst dort 6,99 Dollar pro Monat. Es gibt bisher noch keine Details für Deutschland, aber ich gehe hier ebenfalls von 7,99 Euro (aktuell sind es 6,99 Euro) aus.

Der Preisanstieg gilt ab dem 26. März 2021 und der Preis für das Jahresabo wird dann auf 79,99 Dollar angehoben. In Deutschland kostet Disney+ aktuell 69,99 Euro für ein ganzes Jahr, das werden dann sicher auch 79,99 Euro sein. Aber wie gesagt, die offizielle Bestätigung für Deutschland steht bisher noch aus.

Abo-Nutzer zum Verlängern bewegen

7 Euro pro Monat sind aber relativ günstig im Vergleich zu Netflix und Disney hat viel in Disney+ investiert. 2021 und darüber hinaus wird es viele neue Inhalte bei Disney+ geben, da der Dienst nun das wichtigste Produkt für den Konzern ist. Und nach dem Wachstum folgt nun logischerweise eine Umsatz-Steigerung.

Disney+ ging bei uns übrigens im März 2020 an den Start, genau genommen am 24. März 2020. Sollte der Preisanstieg auch bei uns am 26. März 2021 folgen, dann werden einige überlegen, ob sie ihr Abo für den günstigeren Preis verlängern (auch ein guter Trick, um die Abo-Nutzer zu einem weiteren Jahr zu bewegen).

