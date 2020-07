Disney+: Hamilton sorgt für hohe Nachfrage

Der Hype rund um Disney+ hat mittlerweile nachgelassen, vor allem in den USA, wo man die App und den Dienst schon deutlich länger nutzen kann. Doch ein neuer Film hat nun die Nachfrage gesteigert: Hamilton (seit 3. Juli verfügbar).

Der Release sorgte am Wochenende dafür, dass die App von Disney+ in den letzten Tagen global 513.323 Mal heruntergeladen wurde. In den USA sorgte das für ein Wachstum von über 70 Prozent im Vergleich zu anderen Wochenenden. Und weltweit lag das Wachstum immerhin bei über 45 Prozent.

-->

Disney+ fehlt es an exklusiven Inhalten

Disney bietet in vielen Märkten keine Gratis-Phase mehr an, da könnten also einige neue Abonnenten am Wochenende dazugestoßen sein. So ein Release zeigt aber auch, dass es Disney+ an exklusiven und hochkarätigen Inhalten fehlt (Hamilton kommt bei IMDb auf über 9 Punkte), die Nutzer zum Dienst locken.

Bisher gibt es eigentlich nur eine Star Wars-Serie, den Rest kennt man. Ich bin mal gespannt, ob bei Disney nun ein Umdenken stattfinden wird, denn Hamilton war für das Kino geplant. Eventuell wird man nun mehr Filme analysieren und sich genau überlegen, ob man damit nicht lieber Disney+ pushen möchte.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Dienst für 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr buchen.

Following the release of ‘HAMILTION’, the Disney+ app has been downloaded 513,323 times globally over the weekend. (Source: https://t.co/JHy9sI5j9A) pic.twitter.com/Wg1V4bDft8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 6, 2020

Disney+: Das sind die Juli-Neuheiten 2020 Der Video-on-Demand-Dienst Disney+ veröffentlicht stetig neue Inhalte und teilt monatlich mit, was als Nächstes auf der Plattform landet. So auch für den Juli 2020. Disney+ ist der Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic…19. Juni 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->