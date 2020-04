Disney+ hat 50 Millionen zahlende Nutzer

Bob Iger: Weitere Kinofilme bei Disney+ möglich

Frozen 2 kam in den USA sehr schnell zu Disney+, allerdings müssen wir in Europa noch warten. Ebenso bei Onward, der Film wurde direkt von der Corona-Krise erwischt und daher kurzerhand zum digitalen Kauf angeboten und kann in den USA…8. April 2020 JETZT LESEN →