Disney+ mit Werbung wird auch weniger Funktionen mitbringen

Bei Disney+ steht noch 2022 ein neues Abo-Modell in den USA an, welches dann ab 2023 bei uns starten wird. Wie man im Sommer bekannt gab, wird es bald zwei Stufen geben: Disney+ Basic für 7,99 Dollar/Monat und Disney+ Premium für 10,99 Dollar/Monat. Und die Basis wird bei Disney+ dann mit Werbung ausgestattet.

Disney streicht zwei Funktionen

Aktuell kostet Disney+ bei uns 8,99 Euro pro Monat und die Preise für diese neue Strategie stehen noch nicht fest. Was aber vielleicht für einige interessant ist: Das Basis-Abo wird auch weniger Funktionen bieten. Groupwatch und Shareplay wird man hier streichen, diese Extras gibt es nur mit Premium. Wäre mir komplett egal.

Was ich viel entscheidender finde, ist die Qualität. Bei Netflix gibt es im Abo mit Werbung nur 720p, was mir in der heutigen Zeit nicht mehr ausreichen würde. Ich finde ja sogar 1080p grenzwertig und will gute Serien in 4K HDR genießen. Warten wir mal die finalen Details bei Disney+ ab, das Werbe-Abo startet bald in den USA.

Disney+ Basic (ad-supported tier) tidbit: "Groupwatch and Shareplay unavailable for accounts on the ads tier.” pic.twitter.com/KuTeJiCEtn — Steve Moser (@SteveMoser) October 24, 2022

Neue Serien und Filme: Das erscheint im November 2022 bei Disney+ Disney hat die Streaming-Highlights für November 2022 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr). Im…19. Oktober 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->