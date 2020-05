Disney+ zeigt Simpsons im 4:3-Format

Als Disney+ in den USA an den Start ging, da war die Freude groß, dass man viele Folgen der Simpsons schauen kann. Doch es gab auch Kritik, dass die alten Folgen an das 16:9-Format angepasst wurden und das Bild oben und unten abgeschnitten ist. Man gelobte Besserung und kündigte das 4:3-Format für den 28. Mai an.

Ab heute kann man die alten Folgen der Simpsons also so schauen, wie sie einst ausgestrahlt wurden. Das wird sicher nicht jedem gefallen, denn es gibt auch viele, die das neue Format mögen, ich begrüße diesen Schritt aber. Einige Gags gehen mit dem neuen Seitenverhältnis nämlich leider auch verloren.

Zum Zeitpunkt des Beitrags war bei mir übrigens noch das „neue“ Format zu sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass das im Laufe des Abends (sprich im Laufe des Vormittags in den USA) umgestellt wird. Ihr könnt uns gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das 4:3-Format bereits sehen könnt.

Simpsons: Neuer Kurzfilm bei Disney+

Es gibt übrigens noch eine gute Nachricht für Simpsons-Fans, denn ab morgen wird wie angekündigt der Kurzfilm „Der längste Kita-Tag“ bei Disney+ verfügbar sein. Teil 2 kann man schon seit April sehen, habe ich bisher aber nicht gemacht, da Teil 1 eben nicht verfügbar war. Das ändert sich ab dem 29. Mai.

Info In Deutschland kann Disney+ für 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr gebucht werden. Es gibt auch eine kostenlose Testphase.

