DKB mit individuellem Geo Blocking

Die Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft bringt aktuell eine neue nützliche Funktion in ihre offiziellen Smartphone-Apps.

Die DKB ermöglicht es ihren Kunden ab sofort, individuelles Geo Blocking für ihre Bezahlkarten über die App zu konfigurieren. Wer also die Visa-Karte Bank nutzt, kann nun selbst bestimmen, in welchen Ländern diese funktionieren soll und in welchen nicht.

Die Anpassungen werden dabei in Echtzeit übernommen. Die Karte kann dann nur dort eingesetzt werden, wo es der Nutzer auch zulässt. Im Changelog der DKB-App heißt es dazu:

Ab sofort können Sie mit Card Control auch individuell bestimmen, in welchen Regionen oder Ländern Ihre DKB-VISA-Card eingesetzt werden kann. Aktivieren Sie dazu auch unseren Service, der Sie bei einem Länderwechsel per Push-Nachricht benachrichtigt.

Bedenkt bitte, dass dies (vermutlich) auch für Onlinezahlungen gilt. Wenn ihr also zum Beispiel nur Deutschland aktiv lasst, bei Amazon aber mit der Visa shoppen wollt, klappt das dann unter Umständen nicht mehr. Update: Die Einstellungen gelten nicht für Onlinezahlungen.

