backFlip 23/2026: Bundesregierung beschließt neue Krypto-Meldepflicht
Die 23. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Bundesregierung beschließt neue Krypto-Meldepflicht“, „TARGOBANK erhöht Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld“ und „Google: Von Fitbit ist kaum noch etwas übrig“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Bundesregierung beschließt neue Krypto-Meldepflicht
- TARGOBANK erhöht Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld
- Google: Von Fitbit ist kaum noch etwas übrig
- „Made in Europe“ wird zum entscheidenden Faktor beim Router-Kauf
- Mein Tipp der Woche: Midea PortaSplit Klimaanlage
- Vorsprung durch Technik: Audi feiert wieder den Verbrenner
- Home Assistant krempelt seine Dashboards komplett um
- Netflix Neuheiten im Juni 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
- Streaming bei Disney+: Avatar: Fire and Ash hat ein Datum
- X-Sense integriert Warnmelder in Home Assistant
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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