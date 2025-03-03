DKB u18-Girokonto mit mehr Taschengeld-Bonus

Fintech

Die DKB bietet im Zeitraum vom 03.03. bis 31.03.2025 eine Aktion an, bei der für jedes u18-Girokonto ein Taschengeld-Bonus von 35 Euro gewährt wird.

Das DKB Girokonto u18 bietet eine Reihe von Vorteilen für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern. Für junge Nutzer ist es ein kostenloses Girokonto bis zum Alter von 18 Jahren, das sich automatisch in ein kostenloses Erwachsenenkonto umwandelt und bis zum Alter von 27 Jahren kostenlos bleibt.

Mit einer kostenlosen Visa-Debitkarte können sie weltweit bezahlen und Geld abheben. Optional können ein u18 Tagesgeldkonto und ein Junior Depot für die erste Geldanlage eingerichtet werden. Wichtig: Den 35 Euro „Taschengeld-Bonus“ gibt es nur, wenn das u18-Konto im Aktionszeitraum beantragt wird.

Mindestens ein Elternteil benötigt ein kostenloses DKB Girokonto, um das u18 Konto für das Kind zu eröffnen. Eltern haben jederzeit Zugriff und Einblick in die Kontobewegungen ihres Kindes und können Limits für die Visa Debitkarte, Bargeldabhebungen und Überweisungen über die Banking-App verwalten.

  1. froginspace ☀️
    sagt am

    Ich hätte das DKB u18-Girokonto gerne für meine Kids geholt, wenn nicht der Mindestbetrag von 50 Euro für Bargeldabhebungen am Geldautomaten gelten würde. Das bleibt für mich ein Ausschlusskriterium.

