DKB: Zinssenkung beim Festgeld

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) informiert über Änderungen bei einem Sparprodukt, die zum heutigen 4. März 2025 in Kraft treten. Betroffen ist das Festgeld.

Beim DKB Festgeld gibt es als Alternative zum Tagesgeld ab heute für sämtliche Laufzeiten neue Zinsen. Diese schauen wie folgt aus:

  • 3 Monate: vorher 1,75 % p.a. – jetzt 1,50 % p. a.
  • 6 Monate: vorher 2,25 % p.a. – jetzt 2,00 % p. a.
  • 1 Jahr: vorher 2,25 % p.a. – jetzt 2,00 % p. a.
  • 2 Jahre: vorher 2,50 % p.a. – jetzt 2,25 % p. a.
  • 3 Jahre: vorher 2,50 % p.a. – jetzt 2,25 % p. a.
  • 4 Jahre: vorher 2,50 % p.a. – jetzt 2,25 % p. a.
  • 5 Jahre: vorher 2,50 % p.a. – jetzt 2,25 % p. a.
  • 10 Jahre: vorher 2,50 % p.a. – jetzt 2,25 % p. a.

Das Festgeldkonto bei der DKB ist kostenlos und kann ab einer Anlagesumme von 2.500 Euro eröffnet werden. Festgeldanlagen sind bis 500.000 EUR möglich, die Auszahlung erfolgt am Ende der Laufzeit auf das Girokonto.

Für die Eröffnung des Festgeldkontos wird ein eigenes Girokonto als Abrechnungskonto benötigt. Das DKB-Girokonto ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro oder für Personen unter 28 Jahren kostenlos.

Die Zinsen für das Festgeldkonto werden vierteljährlich gutgeschrieben. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am Ende der Laufzeit.

DKB Festgeld Eckpunkte

  • Festgeldanlagen sind ab 2.500 EUR und bis 500.000 EUR möglich
  • Quartalsweise Zinsberechnung
  • Die Auszahlung des Festgelds inkl. der Zinserträge erfolgt am Ende der Laufzeit auf das Girokonto.

Zum DKB Festgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

