YouTube dreht an der Preisschraube: Nutzer in Deutschland zahlen jetzt deutlich mehr

Die Videoplattform YouTube erhöht in Deutschland die Preise für Premium-Abonnements für neue Kunden deutlich.

Neue Kunden in Deutschland müssen für YouTube Premium ab sofort mehr bezahlen. Die aktualisierten Preise sind bereits auf der offiziellen Webseite hinterlegt. Je nach Tarif fallen die Erhöhungen unterschiedlich aus. Besonders stark betroffen ist der Tarif Premium Lite, dessen monatlicher Preis um ein Drittel steigt.

Beim Standardtarif für Einzelpersonen steigt der monatliche Preis von 12,99 Euro auf 14,99 Euro. Auch das Jahresabo verteuert sich von 129,99 Euro auf 149,99 Euro. Der Familientarif für bis zu sechs Mitglieder kostet künftig 27,99 Euro statt bisher 23,99 Euro. Studenten zahlen künftig 8,99 Euro pro Monat statt 7,49 Euro.

YouTube Premium wird für Neukunden deutlich teurer

Die wichtigsten Preisänderungen im Überblick:

Einzelabo: 14,99 Euro statt 12,99 Euro

Jahresabo: 149,99 Euro statt 129,99 Euro (= 12,50 € / Monat)

Familienabo: 27,99 Euro statt 23,99 Euro

Studentenabo: 8,99 Euro statt 7,49 Euro

Premium Lite: 7,99 Euro statt 5,99 Euro

Von den neuen Preisen sind zunächst nur Neukunden betroffen. Bestandskunden zahlen nach aktuellem Stand weiterhin die bisherigen Beträge. Wer aber zum Beispiel ein Jahresabo nutzt, kann dieses nur zum neuen Preis verlängern. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die neuen Preise bei allen Nutzern ankommen werden. In der Regel wird man darüber transparent per E-Mail informiert.

Ich selbst nutze seit vielen Jahren das Jahresabonnement von YouTube Premium und war preislich bisher eigentlich zufrieden. 150 € sind natürlich eine Schmerzgrenze, bei der man überlegt, ob es sich noch lohnt. Ich kann zumindest verstehen, wenn einige das machen.

Für mich persönlich passt es gerade noch, da ich YouTube Music als einzigen vollwertigen Musikdienst nutze und YouTube Kids ohne Werbung und mit Offline-Modus ziemlich nützlich ist, wenn man Kinder im Haushalt hat.

Wie sieht es bei euch aus? Gehen die neuen Preise für euch noch in Ordnung, oder seid ihr nun raus?

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