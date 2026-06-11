Ansage an VW und Toyota: BYD will die neue Nummer 1 werden

Volkswagen musste seinen ersten Platz vor ein paar Jahren an Toyota abgeben und Tesla verabschiedete sich später aus dem Wettrennen, jetzt gibt es aber einen neuen Mitbewerber, der innerhalb von fünf Jahren die Nummer 1 werden möchte.

Als Reaktion auf den Rückgang beim Wachstum von BYD hat Wang Chuanfu laut Reuters diese Woche bekräftigt, dass man global die neue Nummer 1 in den 30ern werden wird. Sowohl technisch also auch beim Marktanteil, wie er klar betonte.

Fragen wollte der Vorsitzende von BYD nicht beantworten, Details zu diesem Plan nannte er also keine. Toyota verkaufte letztes Jahr doppelt so viele Autos, das ist noch ein sehr weiter Weg. Aber man soll ja sehr ambitionierte Ziele mitbringen.

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