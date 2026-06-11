Mobilität

Ansage an VW und Toyota: BYD will die neue Nummer 1 werden

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Byd Seal U Hybrid

Volkswagen musste seinen ersten Platz vor ein paar Jahren an Toyota abgeben und Tesla verabschiedete sich später aus dem Wettrennen, jetzt gibt es aber einen neuen Mitbewerber, der innerhalb von fünf Jahren die Nummer 1 werden möchte.

Als Reaktion auf den Rückgang beim Wachstum von BYD hat Wang Chuanfu laut Reuters diese Woche bekräftigt, dass man global die neue Nummer 1 in den 30ern werden wird. Sowohl technisch also auch beim Marktanteil, wie er klar betonte.

Fragen wollte der Vorsitzende von BYD nicht beantworten, Details zu diesem Plan nannte er also keine. Toyota verkaufte letztes Jahr doppelt so viele Autos, das ist noch ein sehr weiter Weg. Aber man soll ja sehr ambitionierte Ziele mitbringen.

Tschüss Plug-in-Hybrid? Die Range Extender kommen zu uns

In China sind sie bereits in der breiten Masse angekommen, jetzt deutet sich immer mehr der Schritt in Europa an.…

11. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre 🏆
    sagt am

    Ja, ich will auch Weltmeister werden…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Ansage an VW und Toyota: BYD will die neue Nummer 1 werden
Weitere Neuigkeiten
Youtube Premium Mf
YouTube dreht an der Preisschraube: Nutzer in Deutschland zahlen jetzt deutlich mehr
in Dienste
Playstation Plus Logo
PlayStation Plus: Sony „prüft neue Möglichkeiten“ für das Abo
in Gaming
Tschüss Plug-in-Hybrid? Die Range Extender kommen zu uns
in Mobilität
Cupra macht Tuning-Marke zur Serienausstattung
in Mobilität
Bank of Scotland: Erneute Zinserhöhung für alle Festgeldlaufzeiten
in Fintech
50 GB gratis: ALDI TALK lockt mit neuem Datenbonus
in Tarife
Zukunft von Volkswagen: Fokus wandert auf China-Importe
in Mobilität
Aus für den Tankrabatt: Koalition setzt auf andere Hilfen
in Mobilität
Pbb Direkt
pbb direkt vollzieht Festgeld-Zinserhöhung – 3,40 % p. a. möglich
in Software
Deutsche Bahn 2
Hamburg-Berlin: Deutsche Bahn bietet 100.000 Tickets für je 14,99 Euro an
in Mobilität