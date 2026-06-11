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PlayStation Plus: Sony „prüft neue Möglichkeiten“ für das Abo

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Nutzer in den USA, Großbritannien und Japan werden sich bei den Neuheiten im Abo von PlayStation Plus in diesem Monat wundern, denn es gibt nicht alle Spiele mit einem Schlag. Sony verteilt diese stattdessen über den ganzen Monat.

Wie man mitteilt, „prüft man derzeit neue Möglichkeiten, wie man Spiele aus dem Spielekatalog von PlayStation Plus bereitstellt“. Bisher nur in diesen Regionen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass andere Regionen später folgen, so Sony.

In den anderen Regionen, also bei uns, sind die Neuheiten ab dem 16. Juni online, mit einem Rutsch, in diesen drei Regionen kann es, sie unterscheiden sich übrigens auch nochmal, teilweise bis zum 30. Juni dauern, bis das letzte Spiel kommt.

Sinn? Ich erkenne jetzt spontan keinen, aber vielleicht geht es um Aufmerksamkeit, die sich über mehrere Tage verteilt, vielleicht ist es aber auch einfach nur ein ganz normales Experiment ohne Hintergedanken, was Sony einfach mal durchführt.

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11. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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