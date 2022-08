Dodge Charger: So klingt das Elektroauto mit Fake-Auspuff

Elektroautos haben einige Vorteile und einige Nachteile. Manchmal sind sich die Menschen aber nicht einig, ob etwas ein Vorteil oder Nachteil ist. Der Sound ist so eine Sache. Und je nach Zielgruppe kann sowas durchaus ein „Problem“ werden.

Dodge setzt auf einen Fake-Auspuff

Dodge scheint den fehlenden Sound der Verbrenner jedenfalls ein großes Problem einzustufen und daher hat man für das Charger-Konzept einen neuen „Fratzonic Chambered Exhaust“ entwickelt. Kurz: Es ist ein Fake-Auspuff mit einem Sound.

Ich bin am Wochenende auf einen Tweet gestoßen, den diesen Sound zeigt. So klingt also womöglich ein elektrischer Dodge Charger. Und damit ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt, das sind bis zu 126 dB, die man in diesem Video hört:

Finde ich peinlich, sehr peinlich sogar. Und ich mag Sound, mir gefällt das bei Autos wie einem BMW i4 M50 oder Porsche Taycan. Sehr gut sogar. Doch das hier ist für mich komplett daneben, weil es nicht mehr sportlich, sondern viel zu prollig ist.

Wenn sowas den letzten Verbrenner-Fan von einem Elektroauto überzeugt, von mir aus. Doch da bin ich froh, dass bei uns maximal 75 dB zugelassen sind. Darf auch gerne so bleiben. Mal schauen, was von diesem Konzept am Ende übrig bleibt.

