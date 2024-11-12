Smart Home

Dreame startet Black-Friday-Aktionen

Autor-Bild
Von
|
Dreame Saugroboter Header

Dreame Technology startet seine diesjährigen Black-Friday-Aktionen mit einer Aufwärmphase ab dem 12. November, die in eine erweiterte Phase vom 21. November bis zum 2. Dezember übergeht.

In diesem Zeitraum werden unter anderem bei Amazon verschiedene Haushaltsgeräte wie Staubsaugerroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Staubsauger, Rasenmäher und Haartrockner zu stark reduzierten Preisen angeboten.

Unter den angebotenen Geräten befindet sich auch der Dreame X40 Ultra Complete, der mit neuen Funktionen wie einem Dual Robotic Flex Arm und der MopExtend RoboSwing-Technologie ausgestattet ist. Dieser Saugroboter bietet eine Saugkraft von 12.000 Pa, was eine gründliche Reinigung von Tierhaaren, Staub und Schmutz verspricht. Weitere Merkmale sind eine intelligente Mapping-Funktion und eine wartungsfreie Basisstation, die eine effiziente Reinigung erleichtern sollen. Das Modell ist vom 8. November bis 2. Dezember zu einem reduzierten Preis erhältlich.

Dreame L10s Ultra Gen 2 ist auch Teil der Aktion

Ein weiteres Modell, der Dreame L10s Ultra Gen 2, richtet sich an Anwender, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Ausgestattet mit Hinderniserkennung, MopExtend und SideReach Technologie sowie einer Absaug- und Waschstation verspricht der L10s Ultra Gen 2 eine umfassende Reinigungsleistung. Auch dieser Roboter ist während der gesamten Black-Friday-Aktion vom 12. November bis 2. Dezember im Angebot.

Weitere Geräte wie der Dreame Z30, ein kabelloser Staubsauger mit einer speziellen Funktion zur Entfernung von Tierhaaren, und der kompakte Haartrockner Dreame Pocket sind ebenfalls Teil der Aktion. Für diese und weitere Geräte werden teilweise Rabatte von bis zu 400 Euro versprochen. Mit dem Nass- und Trockensauger H14 Pro und dem L40 Ultra stehen zudem zwei Modelle im Fokus, die für schwer zugängliche Stellen und die Kantenreinigung entwickelt wurden.

Zum Dreame-Shop bei Amazon →

Als allgemeine Anlaufstelle für die Rabattaktionen wie diese dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche verschiedene Angebote auflistet.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Schnäppchen / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Nintendo Switch 2 Direct
Switch 2: Nintendo spendiert neuem Spiel eine eigene Direct
in News
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Kfz-Verband warnt: Elektroauto-Zahlen sind geschönt
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID: Das überraschende Comeback der Namen
in Mobilität
NBA kommt exklusiv über Prime Video nach Deutschland – das ist der Spielplan
in News
Simon Mobile
SIMon mobile: Gutscheincode für Extra-Daten
in Tarife
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: VW ID.3 mit „Performance Upgrade“ sorgt für Kritik
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen
in Mobilität
Congstar
congstar startet Demokratie-Kampagne auf Stadionbande
in Provider
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife