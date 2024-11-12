Dreame startet Black-Friday-Aktionen

Dreame Technology startet seine diesjährigen Black-Friday-Aktionen mit einer Aufwärmphase ab dem 12. November, die in eine erweiterte Phase vom 21. November bis zum 2. Dezember übergeht.

In diesem Zeitraum werden unter anderem bei Amazon verschiedene Haushaltsgeräte wie Staubsaugerroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Staubsauger, Rasenmäher und Haartrockner zu stark reduzierten Preisen angeboten.

Unter den angebotenen Geräten befindet sich auch der Dreame X40 Ultra Complete, der mit neuen Funktionen wie einem Dual Robotic Flex Arm und der MopExtend RoboSwing-Technologie ausgestattet ist. Dieser Saugroboter bietet eine Saugkraft von 12.000 Pa, was eine gründliche Reinigung von Tierhaaren, Staub und Schmutz verspricht. Weitere Merkmale sind eine intelligente Mapping-Funktion und eine wartungsfreie Basisstation, die eine effiziente Reinigung erleichtern sollen. Das Modell ist vom 8. November bis 2. Dezember zu einem reduzierten Preis erhältlich.

Dreame L10s Ultra Gen 2 ist auch Teil der Aktion

Ein weiteres Modell, der Dreame L10s Ultra Gen 2, richtet sich an Anwender, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Ausgestattet mit Hinderniserkennung, MopExtend und SideReach Technologie sowie einer Absaug- und Waschstation verspricht der L10s Ultra Gen 2 eine umfassende Reinigungsleistung. Auch dieser Roboter ist während der gesamten Black-Friday-Aktion vom 12. November bis 2. Dezember im Angebot.

Weitere Geräte wie der Dreame Z30, ein kabelloser Staubsauger mit einer speziellen Funktion zur Entfernung von Tierhaaren, und der kompakte Haartrockner Dreame Pocket sind ebenfalls Teil der Aktion. Für diese und weitere Geräte werden teilweise Rabatte von bis zu 400 Euro versprochen. Mit dem Nass- und Trockensauger H14 Pro und dem L40 Ultra stehen zudem zwei Modelle im Fokus, die für schwer zugängliche Stellen und die Kantenreinigung entwickelt wurden.

Als allgemeine Anlaufstelle für die Rabattaktionen wie diese dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche verschiedene Angebote auflistet.

