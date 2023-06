Drillisch-DSL: Neue Aktionen im Juni 2023

Im Juni verbessern die Drillisch-Marken ihr DSL-Angebot. So reduziert man im Rahmen einer Aktion den Grundpreis für begrenze Zeit und senkt in allen Tarifstufen die dauerhaften Kosten. Wir stellen das am Beispiel winSIM dar, es gibt aber keine Unterschiede innerhalb der Marken. Der einmalige Bereitstellungspreis liegt weiterhin bei 47,60 € und ein WLAN-Modem kostet nun 4,99 € pro Monat.

Das neue Angebot im Überblick:

DSL 16 mit 16 Mbit/s 9,99 €, ab 3. Monat 24,99 €

DSL 50 mit 50 Mbit/s 9,99 €, ab 7. Monat 26,99 €

DSL 100 mit 100 Mbit/s 9,99 €, ab 7. Monat 29,99 €

DSL 250 mit 250 Mbit/s 9,99 €, ab 7. Monat 34,99 €

Mit dem Tarif erhält man eine Internet-Flat ohne Zeit- und ohne Daten-Limit. Die Bandbreite beträgt im Download bis zu 250 MBit/s (je nach Tarif). Die Tarife bieten eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz. Telefonie in deutsche Mobilfunknetze ist für 19,9 ct/Min. möglich. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt die üblichen 24 Monate.

Zu den DSL-Tarifen bei winSIM →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->