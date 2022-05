Drillisch-Marken reduzieren die DSL-Tarife in den ersten sechs Monaten

Verschiedene Drillisch-Marken starten aktuell mit einem zeitlich begrenzten Rabatt auf DSL-Tarife. Wir haben die Details zu den Angeboten für euch.

Die Mobilfunkanbieter der Drillisch Online GmbH haben den Grundpreis für das eigene DSL-Angebot in den ersten sechs Monaten auf 0 Euro reduziert. Für den DSL 16-Tarif belaufen sich die monatlichen Kosten bis zum sechsten Vertragsmonat beispielsweise auf 0 Euro, ab dem siebten Monat werden dann 24,99 Euro fällig.

Drillisch Online bietet DSL-Tarife mit Bandbreiten von 16 bis zu 250 MBit/s im Download, die unter anderem über die Marken winSIM oder PremiumSIM buchbar sind. Alle DSL-Tarife der Drillisch Online GmbH beinhalten eine Internet-Flat ohne Zeit- und Daten-Limit und stehen außerdem inklusive Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz zur Verfügung.

Ein WLAN-Modem kann optional zum DSL-Tarif hinzugebucht werden. In Kombination mit 25 GB Cloud-Speicher fallen dafür monatliche Kosten in Höhe von 2,99 EUR an.

Bei Abschluss eines DSL-Tarifs über einen Mobilfunkanbieter der Drillisch Online GmbH, beispielsweise winSIM, PremiumSIM oder handyvertrag.de, wird ein einmaliger Bereitstellungspreis in Höhe von 47,60 EUR mit abgerechnet.

