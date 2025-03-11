Drillisch-Marken starten eigenes Glasfaser-Angebot

Ab sofort startet Drillisch mit der Vermarktung von Glasfaseranschlüssen unter allen Marken. Die Tarife sind dabei Markenübergreifend identisch.

Das Glasfaser-Portfolio bietet verschiedene Tarifoptionen, die mit einem durchaus hohen Rabatt starten. Der Preis für die Glasfaseranschlüsse variiert je nach Geschwindigkeit, wobei die ersten sechs Monate für alle Tarife nur 4,99 Euro kosten. Nach Ablauf dieser sechs Monate wird der Preis dauerhaft an die jeweilige Geschwindigkeit angepasst.

Für die neuen Glasfaser-Tarife bedeutet dies: Der Tarif Glasfaser 50 kostet dauerhaft 34,99 €. Die Tarife Glasfaser 100 bzw. 150 und Glasfaser 250 bzw. 300 kosten nach den ersten sechs Monaten 39,99 € bzw. 44,99 € pro Monat. Für die höheren Geschwindigkeiten Glasfaser 500 bzw. 600 und Glasfaser 1000 steigt der Preis nach den sechs Rabattmonaten auf 54,99 € bzw. 69,99 € pro Monat.

Zusätzlich wird für die Bereitstellung des Glasfaseranschlusses eine einmalige Gebühr von 69,99 € fällig. Da die Tarife, wie erwähnt, bei allen Drillisch-Marken gleich sind, verlinke ich beispielhaft auf die Glasfaser-Unterseite bei winSIM.

Zu den Glasfaser-Tarifen →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.