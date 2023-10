Dropbox: Neue Tools und neue Abomodelle

Dropbox kündigte auf der Work in Progress Conference eine überarbeitete Weboberfläche und eine neue All-in-One-Videoplattform namens Dropbox Studio an.

Das Update bietet Nutzern eine verbesserte Benutzeroberfläche und Funktionen, die das Arbeiten und die Zusammenarbeit erleichtern sollen. Zu den Neuerungen gehören eine überarbeitete Navigationsleiste, eine Aktionsleiste auf der Browserseite und dynamische Dateivorschauen. Die neue Oberfläche steht bereits ausgewählten Kunden zur Verfügung und soll in den kommenden Wochen schrittweise für alle Kunden freigeschaltet.

Im Bereich der Videoinhalte stellte Dropbox Studio vor, ein Tool für die Zusammenarbeit an Videos, das den gesamten Videoprozess von der Erstellung über die Bearbeitung bis hin zur Veröffentlichung unterstützt. Das Tool bietet Funktionen wie Videobearbeitung, Transkriptionsänderungen und direktes Teilen auf sozialen Plattformen. Dropbox Studio wird in Kürze in einer Alpha-Version für ausgewählte Kunden in englischer Sprache verfügbar sein.

Außerdem wurden drei neue Abomodelle eingeführt: Dropbox Essentials, Dropbox Business und Dropbox Business Plus, die die Nutzung der verschiedenen Dropbox-Tools für Einzelpersonen, Teams und größere Unternehmen vereinfachen sollen. Diese Abonnements bieten jeweils unterschiedliche Funktionen und Preise, um den Anforderungen verschiedener Nutzer gerecht zu werden.

Zusätzlich zu diesen Aktualisierungen hat Dropbox Verbesserungen für seine KI-basierten Produkte Dropbox Dash und Dropbox AI angekündigt. Schließlich hat Dropbox Ventures in Aug X Labs und LlamaIndex investiert, um die Entwicklung von KI-basierten Anwendungen und Werkzeugen für die moderne Arbeitswelt zu fördern.

-->