Uncharted 5: Interpretieren die PlayStation-Fans zu viel in dieses Video?

Sony hat für eine bessere Verfügbarkeit der PlayStation 5 gesorgt und passend dazu will man nach über zwei Jahren auch so langsam in die Offensive gehen, da die „Next-Gen-Konsolen“ so langsam aber sicher keine Selbstläufer mehr sind.

Passend dazu hat Sony einen neuen Werbeclip produzieren lassen, bei dem man sieht, dass da etwas mehr Budget vorhanden war. Parallel dazu gibt es in vielen Orten der Welt passende Aktionen. Es geht also heute um diesen neuen Clip:

Hat Sony hier Uncharted 5 angedeutet?

Im Video sind viele Spiele für die PlayStation 5 zu sehen und Sony hat das oft mit echten Schauspielern umgesetzt. Allerdings gibt es im Video auch diese Szene:

Hier ist ziemlich sicher Uncharted zu sehen, aber mit einer weiblichen Hauptrolle? Es gibt eine Kollektion für die PS5, aber das sind zwei ältere Uncharted-Spiele. Hat Sony hier womöglich schon Uncharted 5 angedeutet? Das wäre durchaus möglich.

Naughty Dog hat zwar ausgeschlossen, dass man an einem weiteren Uncharted arbeitet, aber das wussten wir schon und es steht im Raum, dass die Reihe jetzt ein anderes PlayStation Studio übernimmt. Es ist ein Neuanfang für Uncharted geplant.

Gerüchte besagten auch, dass die Tochter von Nathan Drake und Elena Fisher die neue Uncharted-Reihe einleiten wird, was eben zu diesen Szenen im Video passen würde. Also, Uncharted 5 wurde nicht bestätigt und es ist auch kein Gerücht (auch wenn das existiert), das ist aktuell reine Spekulation – aber mit einer guten Grundlage.

