dynamicSpot bringt Dynamic Island des iPhone 14 Pro auf Android-Geräte

Apple führte mit dem iPhone 14 Pro die „Dynamic Island“ ein. Auch für Android haben wir erste Umsetzungen gesehen. Inzwischen gibt es entsprechende Tools auch per simpler App.

Der Entwickler der Benachrichtigungslicht-App aodNotify hat seine App umgebaut, neu veröffentlicht und dabei eine „Dynamic Island für Android“ erzeugt. Das bedeutet, jeder Android-User kann sich das daraus entstandene kostenfreie Tool dynamicSpot nun über Google Play laden und ausprobieren.

-->

Dynamic Island für Android-Geräte

Mit dynamicSpot können User einfach die Dynamic Island-Funktion des iPhone 14 Pro auf ihr Gerät holen. Dabei bietet dynamicSpot die Mini-Multitasking-Funktion von Dynamic Island, die den Zugriff auf aktuelle Benachrichtigungen oder Telefonereignisse erleichtern soll. Da dynamicSpot das Android-Benachrichtigungssystem nutzt, ist es mit fast allen Apps kompatibel.

Tippen Sie einfach auf das kleine schwarze Popup, um die angezeigte App zu öffnen, und drücken Sie lange auf das Popup, um es zu erweitern und weitere Details anzuzeigen.

Die Dynamic Island des iPhone ist nicht anpassbar, dynamicSpot hingegen schon. Nutzer können die Interaktionseinstellungen ändern, auswählen, wann das Popup ein- oder ausgeblendet werden soll oder welche Apps angezeigt werden sollen. Auch lassen sich die Größe und Position der „Insel“ anpassen.

Die App befindet sich derzeit in einer öffentlichen Beta-Phase für den frühen Zugang und soll weiter optimiert werden. Gut zu wissen: dynamicSpot ist in den Grundfunktionalitäten kostenlos und ohne Werbung verfügbar. Ideal also, um es einfach mal auszuprobieren. Den Download findet ihr bei Google Play.

Dynamic Island vs. Notch im Video

Ein neuer Blick auf die Google Pixel Watch Das Google-Event am 6. Oktober rückt näher und die Zahl der Leaks und Teaser nimmt zu. Heute haben wir eine Kombination aus beiden Dingen für euch, denn das Beitragsbild zeigt uns die Google Pixel Watch jetzt offiziell mit drei Neuerungen.…22. September 2022 JETZT LESEN →

-->