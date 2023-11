DZ BANK startet Blockchain-Verwahrplattform

Die DZ BANK hat eine neue Plattform für die Abwicklung und Verwahrung von digitalen Finanzinstrumenten eingeführt und ist eines der ersten Kreditinstitute in Deutschland, das institutionellen Kunden ein solches Angebot auf Basis der Blockchain-Technologie macht.

Mit einem verwahrten Volumen von über 300 Milliarden Euro ist die DZ BANK die drittgrößte Verwahrstelle in Deutschland und die größte unter den deutschen Depotbanken. Die Bank sieht in der Technologie eine Ergänzung zu den etablierten Infrastrukturen im Kapitalmarktgeschäft und geht davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren wesentliche Teile des Kapitalmarktgeschäfts über Distributed Ledger Technologie-basierte Infrastrukturen abgewickelt werden.

Die Plattform wird zunächst Krypto-Wertpapiere verwalten, darunter eine Krypto-Anleihe von Siemens. Darüber hinaus hat die Bank bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Krypto-Custody-Lizenz beantragt, um institutionellen Kunden Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin zu ermöglichen. Parallel dazu arbeitet die Bank an einem Angebot, mit dem auch Privatkunden direkt in Kryptowährungen investieren können.

Die Bank ist zudem in der Lage, an der Explorationsphase der Europäischen Zentralbank (EZB) teilzunehmen, in der die Abwicklung großvolumiger Kapitalmarkttransaktionen in Zentralbankgeld getestet wird.

