News

E-Zigaretten: Tabaksteuer bleibt bestehen

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Rauch Zigarette

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde gegen die Einführung der Tabaksteuer auf nikotinhaltige und nikotinfreie Liquids für E-Zigaretten zurückgewiesen.

Die Beschwerdeführer, bestehend aus Konsumenten und Herstellern von E-Zigaretten, kritisierten die Steuer, konnten aber die gesetzlichen Anforderungen an die Begründung und Substantiierung nicht erfüllen. Sie argumentierten unter anderem, die Steuer sei rechtswidrig und führe zu einem strukturellen Vollzugsdefizit, da Endverbraucher, die ihre Liquids selbst mischten, steuerrechtlich als Hersteller angesehen werden könnten.

Steuerlast und rechtliche Hürden im Fokus des Gerichts

Das Gericht führte aus, dass die Beschwerdeführer zunächst vor den Finanzgerichten hätten klagen müssen, bevor sie sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt hätten. Außerdem sei nicht klar, ob die Steuer am Ende tatsächlich die Kläger treffe oder von anderen getragen werde. Der Vorwurf, dass es große Probleme bei der Kontrolle von selbst gemischten Flüssigkeiten gebe, wurde nicht ausreichend dargelegt und daher zurückgewiesen.

Die Beschwerdeführer konnten auch nicht überzeugend darlegen, warum die geringere Gesundheitsgefährdung von E-Zigaretten im Vergleich zu Rauchtabak eine geringere Besteuerung rechtfertigen soll. Der Gesetzgeber habe hier einen weiten Gestaltungsspielraum und könne sich auf unterschiedliche wissenschaftliche Einschätzungen stützen, so heißt es vom Gericht. Weitere behauptete Grundrechtsverletzungen wurden ebenfalls als nicht ausreichend begründet zurückgewiesen.


Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. sym 🪴
    sagt am

    Dieser Mist kann nicht teuer genug sein.
    Reicht es nicht, dass unzählige Menschen an den Folgen von Zigaretten krepieren?
    Man sollte alles dafür tun, zumindest die Jüngeren davon abzuhalten, dieses Gift zu konsumieren.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu sym ⇡

      Von welchem Gift bei nikotinfreien Vapes redest du? Da ist ja gerade kein Teer etc. drin wie in Tabak. Das ist Glycerin mit ein paar Aromastoffen. Fang schon mal an Süßigkeiten extra zu besteuern oder am besten ohnehin alle Lebensmittel mit etwa Zucker, die sind viel gefährlicher und ungesünder.

      Antworten
      1. CullenTrey 🎖
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        Jain.
        Ja zum Fehlen der bekannten schädlichen Substanzen. Wie aber sich die anderen Substanzen die dort vaporisiert werden aber auf lange Zeit im Körper verhalten, dazu fehlen noch die Erkenntnisse.
        Nein, weil du deine Zuckerbomben in aller Öffentlichkeit ganz für dich allein genießen kannst. Was bei Dämpfen nun mal leider der Fall ist, wenn der Wind sie vor sich her treibt. Die atmen andere durchaus schonmal unfreiwillig ein.
        Habe ich bei Gummibären unc Co. noch nie was von gehört ;-)

        Antworten
        1. Julian II. ☀️
          sagt am zu CullenTrey ⇡

          Das entbehrt jetzt jeder Grundlage. Wenn jemand eine Packung Gummibärchen auf macht und ich zu stark atme , kann es schon vorkommen, dass ich die Hälfte im Mund habe….

          Antworten
      2. Julian II. ☀️
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        Das eine Thema hebt das andere nicht auf. Oder macht es (un-)wichtiger, als das andere.

        Man darf gerne bei beiden Themen gezielter vorgehen.

        Antworten
    2. wegdavon 👋
      sagt am zu sym ⇡

      Sorry, aber du hast dich voll von den ganzen Lobbygruppen einfangen lassen.
      Diese Besteuerung ist der volle Mist. Dient nicht der Gesundheitsprävention, sondern nur dem Geldscheffeln.
      Ohne dieses Teufelszeug wäre ich und andere die ich kenne nicht vom Tabak losgekommen.
      Ich kenne einige dies es versucht haben. Mit den unterschiedlichsten Methoden. Alle sind rückfällig geworden.
      Die, die es mit Verdampfern und damit der Refinanzierungsmöglichkeit von Nikotin versucht hatten, sind alle noch Jahre danach Zigaretten frei.
      Es geht also nicht darum Leute vom Rauchen abzuhalten.
      Es geht rein darum, dass die Steuern fließen. Und wenn die eine Seite kleiner wird muss man eben die andere erhöhen.
      Also alles nur Scheinheilig.
      Und bitte, bevor man auf das ganz Geschwafel reinfällt, erstmal ausführlich informieren.

      Antworten
      1. wegdavon 👋
        sagt am zu wegdavon ⇡

        Sorry, kleiner Fehler.
        Refinanzierungsmöglichkeit sollte heißen Reduzierungsmöglichkeit

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / E-Zigaretten: Tabaksteuer bleibt bestehen
Weitere Neuigkeiten
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es ab 863 Euro
in News | Update
DJI Mini 5 Pro Drohne vorgestellt – kostet ab 799 €
in Hardware
Nothing stellt Nothing OS 4.0 vor – Beta startet „in Kürze“
in Firmware und OS
Sony Ps5 Pro Playstation Header
Version 12 ist da: PlayStation 5 bekommt großes Update
in Firmware und OS
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple plant erstes MacBook mit Touchscreen
in Computer und Co.
Apple: Neue Details zum iPhone 18 Pro sind da
in Smartphones
YouTube startet KI-gestützte Lip-Sync-Funktion und mehr
in Dienste
Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness: TORRAS stellt neue Hüllen für iPhone 17-Serie vor
in Zubehör
congstar streicht Bereitstellungspreise
in Provider
Unlimited Mobile: Neue Mobilfunkmarke startet in Deutschland
in Tarife