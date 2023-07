EA Sports FC: FIFA-Alternative startet im September

Electronic Arts hat mit FIFA abgeschlossen und möchte keine Lizenz mehr an die Verantwortlichen zahlen. Doch das Fußballspiel gehört zu den erfolgreichsten Spielen, die es auf dem Markt gibt, daher versucht es EA jetzt komplett alleine.

Man hat sich diverse Rechte eingekauft und statt FIFA 24 werden wir EA Sports FC 24 in diesem Jahr sehen. Eine sehr bekannte und gute Quelle hat jetzt verraten, dass es am 29. September 2023 losgeht, ein Trailer wird noch im Juli erscheinen.

EA hat wohl wieder eine Standard- und Ultimate-Version geplant und wer etwas mehr zahlt, der kann schon 7 Tage vorher zocken. Genau genommen geht es also am 22. September los und ab diesem Tag können EA Play-Nutzer auch in das Spiel hineinschnuppern – aber nur 10 Stunden. Das sollte als Demo aber locker reichen.

Ich bin ja mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, denn die FIFA plant eigene Spiele und will sich diese Einnahme nicht entgehen lassen. Das wirft die Frage auf: Kaufen die Fans das bekannte Spiel (EA) oder doch die bekannte Marke (FIFA)?

