Eigene Elektro-Plattform: Ford plant Unabhängigkeit von Volkswagen

Ford wird uns 2023 und 2024 die ersten zwei Elektroautos (PKWs mit Ford-Logo) präsentieren und nutzt dabei die Technologie der Volkswagen AG. Man greift genau genommen auf die MEB-Plattform zu, die wir vom VW ID.3 oder VW ID.4 kennen.

Doch das soll nicht so bleiben, denn Ford plant eine eigene Elektro-Plattform für die Elektroautos. Diese soll Mitte des Jahrzehnts kommen und wird derzeit von Ford in den USA entwickelt. Und Volkswagen? Da gibt es noch „keine finale Entscheidung“.

Ford wäre bereit für weitere Projekte, könnte sich aber auch eine Unabhängigkeit oder andere Partner vorstellen. Wobei man sagen muss, dass sich das Werk in Köln auf die MEB-Plattform spezialisieren wird, so ein Schritt wäre also nicht günstig.

Diese Entwicklung kommt nicht überraschend, Ford begibt sich nicht nur in die Hände der Volkswagen AG, man ist auch bald von Google abhängig. Das war wohl nötig, um wenigstens halbwegs zeitnah preiswerte Elektroautos anbieten zu können und bis 2030 werden wir sicher sehen, wie Ford wieder etwas unabhängiger wird.

