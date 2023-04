Ein teurer Spaß: Honor Magic Vs kommt im Mai nach Deutschland

Das Honor Magic 5 Pro ist bereits in Deutschland gestartet, doch die ehemalige Untermarke von Huawei hat noch ein Highend-Smartphone für das erste Halbjahr parat, das Honor Magic Vs. Es handelt sich dabei um ein neues Android-Foldable.

Es ist nicht das erste Foldable von Honor, man hat also schon etwas Erfahrung, aber dieses Mal will man mehr Druck machen. Doch wie alle faltbaren Smartphones dieser Art, gibt es auch hier einen doch recht hohen Preis von 1.599,90 Euro (UVP).

Der Vorverkauf startet am 16. Mai im hauseigenen Online Shop von Honor und ab dem 23. Mai wird es dann im Handel erhältlich sein. Honor hat bisher noch keine weiteren Partner genannt, bei Netzbetreibern ist also eher nicht damit zu rechnen.

Innen gibt es ein Display mit 7,9 Zoll (10.3:9), außen sind es 6,45 Zoll (21,3:9) und in beiden Fällen handelt es sich um OLED. Unter der Haube werkelt der Snapdragon 8+ Gen 1, dazu gibt es 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Die Hauptkamera löst mit 54 MP auf, Ultraweitwinkel-Fotos gibt es mit 50 MP und der Zoom besitzt 8 MP.

Das ist also kein richtiges Flaggschiff unter der Haube, aber so kann man eben die Kosten für so eine teure Technik etwas senken. In Deutschland kann man auch nur diese Version kaufen, dafür gibt es mit Schwarz und Cyan zwei Farben bei uns.

