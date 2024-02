Paramount+ im Sparmodus – Deutsche Produktionen betroffen

Die Sparpolitik von Paramount wirkt sich bei internationalen Produktionen auch negativ auf Deutschland aus.

Zahlreiche Produktionen aus dem Jahr 2023 wurden bereits offline genommen oder gecancelt. Hintergrund ist das Bestreben von Paramount, Kosten zu senken und das Streaming-Geschäft profitabler zu machen. Der Fokus soll verstärkt auf bekannten Franchises und Serien des US-Studios liegen, während weniger in internationale Produktionen investiert wird.

Dies hat zur Folge, dass bereits produzierte oder weit fortgeschrittene deutsche Serien wie „Turmschatten“ und „Zeit Verbrechen“ keine Heimat mehr bei Paramount finden. Der Sparkurs betrifft nicht nur Neuproduktionen, auch bereits veröffentlichte deutsche Inhalte wurden aus dem Streaming-Angebot von Paramount+ entfernt.

Trotz der drastischen Einschnitte bleibt Paramount+ als eigenständiger Streamingdienst in Deutschland erhalten. Die Zukunft der fiktionalen Produktionen des Unternehmens in Deutschland bleibt jedoch ungewiss und es wird vermutet, dass in Zukunft verstärkt auf kostengünstig zu produzierende Inhalte wie „Germany Shore“ gesetzt wird.

