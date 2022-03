Elden Ring hat sich 12 Millionen Mal verkauft

Elden Ring ist der bisher erfolgreichste Titel von From Software, wenn man sich die gleichen Zeiträume der anderen Spiele in der Vergangenheit anschaut. Das lag an den ersten Testberichten, die sehr positiv ausfielen und dann spricht man darüber.

Mir ist das Spiel sogar schon in Gesprächen begegnet, die sonst nicht über Spiele sprechen und man merkt, dass Elden Ring ein Diskussionsthema ist. Ich habe hier im Blog ja auch schon meinen Senf dazu abgegeben und spiele es weiterhin.

Elden Ring startet extrem erfolgreich

In den letzten Tagen gab es erste Analysen zu den Verkaufszahlen, die das Spiel schon ganz oben sahen und so ist es auch. Über 12 Millionen Einheiten konnte man bisher verkaufen. Elden Ring kam am 25. Februar für Konsolen (abgesehen von der Switch) und den PC auf den Markt. Es kann für ca. 60 Euro erworben werden.

Ich bin mal gespannt, wohin die Reise geht, aber da werden noch viele Einheiten in diesem Jahr dazukommen. Sicher auch im Winter, wenn es dann erste Angebote und diverse Game of the Year-Auszeichnungen gibt. 20 bis 30 Millionen sollten drin sein, aber ich glaube, dass dann auch eine Grenze bei Elden Ring eintreffen wird.

Das Spiel ist deutlich leichter, als bisherige Spiele der Reihe, aber es ist weiterhin sehr anspruchsvoll, vor allem die Story mit den Bossen. Das ist kein Zelda, was man mal eben spielt, auf Elden Ring muss man sich einlassen, denn es ist nicht nur sehr anspruchsvoll, es ist auch groß und kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

