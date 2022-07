Elektrischer Fiat 500 läuft Renault Zoe den Rang ab

Der Renault Zoe ist schon mehrfach als meistverkauftes Elektroauto (auch bei uns) in den Schlagzeilen gewesen. Der französische Automobilhersteller war früh dabei und konnte einen preislich attraktiven und kompakten Elektro-Flitzer anbieten.

Doch diese Zeiten sind jetzt vorbei, denn der elektrische Fiat 500 hat sich laut KBA (Kraftfahrtbundesamt) an die Spitze in Deutschland katapultiert. Er war im Juni und sogar im ersten Halbjahr 2022 das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland.

Man merkt aber so langsam auch, dass der Renault Zoe doch sehr in die Jahre gekommen ist, ich finde das Auto im Jahr 2022 auch nicht mehr attraktiv. Renault ist vorbereitet und entwickelt derzeit eine neue Elektro-Plattform, die wohl auch mit einem „Zoe-Nachfolger“ startet, aber das wird wohl noch eine ganz Weile dauern.

