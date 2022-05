Das Elektroauto von Apple nimmt an Fahrt auf

Gerüchte und Meldungen rund um ein eigenes Elektroauto von Apple sind nicht neu und sie kommen und gehen. Es ist offensichtlich, dass Apple ein Projekt betreut, was sich um ein Auto kümmert, aber dieses Projekt wechselte in den letzten Jahren immer wieder die Richtung. Aktuell nimmt es laut Bloomberg wieder an Fahrt auf.

Apple sucht Mitarbeiter der Autobranche

Apple hat in den letzten Monaten sehr viele Mitarbeiter eingestellt, die von Tesla, Rivian, Argo AI, Alphabet (Google), Waymo und auch Mercedes-Benz oder Volvo kommen. Nach einer längeren Findungsphase geht es jetzt wieder voran, aber auch Mark Gurman weiß nicht, was Apple ganz konkret in der geheimen Garage bastelt.

Der Automobilmarkt befindet sich im Wandel und ist extrem lukrativ. Es wäre sehr dumm, wenn Apple nicht forscht und keine Projekte in der Planung hat. Aber man muss eben auch sagen, dass ein Auto sehr komplex und teuer am Anfang ist. Das ist kein Apple iPad und keine Apple Watch, ein Apple Car wäre eine andere Nummer.

Es steht im Raum, dass Apple einen Marktstart im Jahr 2025 anpeilt. Da wäre ich aber sehr skeptisch, selbst wenn das intern mal als Ziel formuliert wurde. Sowas wäre nicht unmöglich, vor allem mit den finanziellen Mitteln von Apple, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass man kein Problem hat, so ein Projekt zu stoppen.

