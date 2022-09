Elektroauto laden: Allego dreht kräftig an der Preisschraube

Tanken in Deutschland ist teurer als in allen EU-Nachbarstaaten

Mit dem Auslaufen des „Tankrabatts“ sind die Kraftstoffpreise in Deutschland wieder gestiegen. Benzin und Diesel waren an den Tankstellen zuletzt erneut teurer als in allen direkten EU-Nachbarstaaten. Autofahrer in Deutschland zahlten am 5. September 2022 im Tagesdurchschnitt 2,07 Euro für…12. September 2022 JETZT LESEN →