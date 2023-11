Elektroauto-Ladepunkte: Warum Deutschland noch einen langen Weg vor sich hat

Die seit Jahren bestehende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage an öffentlichen Ladepunkten für Elektrofahrzeuge in Deutschland hat sich leicht verringert, wie das aktuelle VDA-E-Ladenetz-Ranking zeigt.

Mit 97.495 öffentlich zugänglichen Ladepunkten, davon 18.577 Schnellladepunkte, zum 1. Juli 2023 liegt das Verhältnis von Elektro-Pkw zu Ladepunkten bei durchschnittlich 21:1. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Wert von 23:1 im Januar 2023. Trotz dieser Fortschritte besteht insbesondere in den Kommunen noch erheblicher Handlungsbedarf, denn 48 Prozent der 10.773 Kommunen verfügen noch über keinen öffentlichen Ladepunkt.

Ein weiterer Faktor ist die Ladeleistung, die durch den verstärkten Bau von Schnellladepunkten in diesem Jahr gestiegen ist. Dennoch gibt es in 80 Prozent der Kommunen noch keinen einzigen Schnellladepunkt. Für die Ladezeit und die Auslastung der Ladepunkte spielt deren Ladeleistung eine wichtige Rolle. An Schnellladepunkten können in der gleichen Zeit deutlich mehr Elektrofahrzeuge aufgeladen werden als an Normalladepunkten.

Betrachtet man die Ladeleistung, die pro E-Pkw in Deutschland Durchschnittlich zur Verfügung steht, um den Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur abzubilden, so ergibt sich nun eine Trendwende: Während diese Kurve seit 2020 über die Jahre kontinuierlich von 3,4 kW auf 1,4 kW am 1. Januar 2023 (Datenstand des letzten VDA-E-Ladenetzrankings) fiel, steigt die pro E-Auto zur Verfügung stehende Ladeleistung zum 1. August dieses Jahres auf 1,7 kW. Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass im bisherigen Jahresverlauf verstärkt Schnellladepunkte mit hoher Ladeleistung hinzugebaut wurden.

Um das Ziel von 1 Million Ladepunkten im Jahr 2030, das auch die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag und jüngst in der Nationalen Industriestrategie ausdrücklich festgehalten hat, zu erreichen, müsste sich das Ausbautempo der vergangenen zwölf Monate mehr als verdreifachen.

-->