Mobilität

Auto Club startet Elektroauto-Kostencheck

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Der Auto Club Europa bietet einen Online-Check an, der die Wirtschaftlichkeit von Elektroautos individuell bewertet.

Der Auto Club Europa erklärt, dass steigende Kraftstoffpreise die Frage nach günstiger Mobilität verstärken. Eine pauschale Antwort, ob sich ein Elektroauto lohnt, sei laut ACE nicht möglich. Stattdessen komme es auf persönliche Faktoren wie Fahrleistung, Ladebedingungen und Kostenstruktur an.

Mit dem sogenannten E-Auto-Check stellt der Club ein Online-Tool bereit, das anhand von sieben Fragen eine erste Einschätzung liefert. Nutzer können damit prüfen, ob ein Wechsel aus finanzieller Sicht sinnvoll ist. Laut ACE ersetzt der Test keine detaillierte Kalkulation, bietet aber eine schnelle Orientierung.

E-Auto-Check bewertet individuelle Kostenfaktoren

Der Vergleich berücksichtigt neben dem Kaufpreis auch laufende Kosten wie Strom, Wartung und Versicherung. Laut ACE sind Elektroautos im Betrieb oft günstiger, insbesondere bei niedrigen Strompreisen. Als Richtwert nennt der Club Ladepreise unter 70 Cent pro Kilowattstunde.

Wichtige Einflussfaktoren im Überblick:

  • Individuelle Jahresfahrleistung
  • Ladepreise und Lademöglichkeiten
  • Anschaffungskosten und Förderung
  • Versicherungs- und Wartungskosten

Entscheidend sei laut ACE vor allem die Nutzung im Alltag. Wer viel fährt und günstig laden kann, profitiert häufiger von niedrigeren Gesamtkosten. Der Kipppunkt, ab dem sich ein Elektroauto rechnet, liegt häufig zwischen 6.000 und 8.000 Kilometern pro Jahr.

Soweit also alles nichts Neues. Der Check richtet sich wirklich an absolute Neulinge, die erst einmal eine grobe Orientierung benötigen. Einige unterschätzen das Einsparpotenzial in gewissen Konstellationen, andere überschätzen es. Es kommt eben immer auf die Nutzung, das Fahrzeug und die Lademöglichkeiten an.

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20. April 2026 | Jetzt lesen →

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